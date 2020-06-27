BİST114.6680.46EURO7.700.13USD6.850.00ALTIN390.190.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Karakayalı, derman oldu
    ABONE OL
    27.06.2020 - 00:04 |

    Karakayalı, derman oldu

    Karakayalı, derman oldu

    75 yaşındaki Kadir Acar ve ‘Huntington’ hastası oğlu Fatih Acar ile kızı Sibel Akçay’a, Kemalpaşa Belediyesi yardım eli uzattı. Acar Ailesi’nin durumunu gündemine alan Başkan Rıdvan Karakayalı, gerekli desteğin verilmesi talimatını verdi. Tedavi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne gitmesi gereken ancak ulaşım zorluğu yaşayan aile, belediyenin tahsis ettiği araç ve şöför ile İstanbul’a gönderildi.

    Eşini de 10 yıl önce Huntington hastalığından kaybeden Acar, yapılan destekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtip Karakayalı’ya teşekkür etti.

    Kendisi de KOAH hastası olan 75 yaşındaki Acar’ın çocuklarına olan sevgisi geçen hafta haberlere konu olmuştu. Acar, yatağa bağımlı oğlu ve hastalığı henüz fazla ilerlememiş kızıyla ilgileniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da 72 eve corona virüs karantinası

    Şanlıurfa'da 72 eve corona virüs karantinası

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Sıradaki Haber