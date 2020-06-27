Karakayalı, derman oldu

75 yaşındaki Kadir Acar ve ‘Huntington’ hastası oğlu Fatih Acar ile kızı Sibel Akçay’a, Kemalpaşa Belediyesi yardım eli uzattı. Acar Ailesi’nin durumunu gündemine alan Başkan Rıdvan Karakayalı, gerekli desteğin verilmesi talimatını verdi. Tedavi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne gitmesi gereken ancak ulaşım zorluğu yaşayan aile, belediyenin tahsis ettiği araç ve şöför ile İstanbul’a gönderildi.

Eşini de 10 yıl önce Huntington hastalığından kaybeden Acar, yapılan destekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtip Karakayalı’ya teşekkür etti.

Kendisi de KOAH hastası olan 75 yaşındaki Acar’ın çocuklarına olan sevgisi geçen hafta haberlere konu olmuştu. Acar, yatağa bağımlı oğlu ve hastalığı henüz fazla ilerlememiş kızıyla ilgileniyor.