Karakılçık Kemalpaşa’da

Kemalpaşa Belediyesi ata tohumu karakılçık buğdayının üretimini ilçedehayata geçirdi. Belediyebünyesinde bulunan 24 dönümlük araziye 400 kilogram Karakılçık Buğdayı ekimi yapıldı. Tarlaya ilk tohumları Başkan Rıdvan Karakayalı serpti. Yaklaşık 5 ton ürün hasadı beklenen projede ekilen Karakılçık Buğdayı hasat edildikten sonra ilçede ekim yapmak isteyen çiftçilere ücretsiz olarak verilecek. Karakayalı, “Sosyal belediyecilik anlamında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.