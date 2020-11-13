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    HaberlerEge Haberleri Karakılçık Kemalpaşa’da
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    13.11.2020 - 07:00 |

    Karakılçık Kemalpaşa’da

    Kemalpaşa Belediyesi ata tohumu karakılçık buğdayının üretimini ilçedehayata geçirdi. Belediyebünyesinde bulunan 24 dönümlük araziye 400 kilogram Karakılçık Buğdayı ekimi yapıldı.

    Karakılçık Kemalpaşa’da

    Kemalpaşa Belediyesi ata tohumu karakılçık buğdayının üretimini ilçedehayata geçirdi. Belediyebünyesinde bulunan 24 dönümlük araziye 400 kilogram Karakılçık Buğdayı ekimi yapıldı. Tarlaya ilk tohumları Başkan Rıdvan Karakayalı serpti. Yaklaşık 5 ton ürün hasadı beklenen projede ekilen Karakılçık Buğdayı hasat edildikten sonra ilçede ekim yapmak isteyen çiftçilere ücretsiz olarak verilecek. Karakayalı, “Sosyal belediyecilik anlamında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

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