Karaman da çare olamadı

İlhan Palut’un istifa etmesinin ardından antrenör Yasin Güleryüz’le İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanan sarı kırmızılılar, Karaman’ın göreve gelmesiyle yeniden düşüşe geçti. Henüz 3 puanla tanışamayan Ünal Karaman, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi, “Her oynanan oyun, her alınan sonuç, her saha içinde gösterilen duruş geleceğe daha net ve daha güvenli bakmamıza vesile olacak. Potansiyelimizi vakit kaybetmeden ortaya çıkarmamız gerekiyor” dedi. Karaman, “Şu ana kadar yaptıklarımız bizim için çok doğru bir duruş ve doğru bir tavır değil. Bizi seven, gönül veren insanlara güzel bir oyunla birlikte güzel sonuçlar yaşatmaya çalışacağız” diye konuştu. Transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe, son olarak eski golcüsü Adis Jahovic’i kadrosuna dahil etti. Sarı kırmızılılarda, Jahovic’in perşembe günü Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer alacağı ifade edildi.