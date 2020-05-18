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    HaberlerEge Haberleri ‘Karanlıkta uyuyun sağlığınızı koruyun’
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    18.05.2020 - 00:02 |

    ‘Karanlıkta uyuyun sağlığınızı koruyun’

    Kovid-19 salgını, hastalıklardan korunmada güçlü bağışıklık sistemine sahip olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

    ‘Karanlıkta uyuyun sağlığınızı koruyun’

    İmmün sistemi olumlu biçimde etkileyen önemli faktörlerin başında karanlıkta uyumak olduğunu söyleyen İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, “Uygun ortamda en az 7 saat uyumak vücutta melatonini artırıyor. Bu hormon; bağışıklık sistemi, kanser, hipertansiyon ve şeker dahil pek çok hastalığın önlenmesine yardımcı oluyor” dedi.

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