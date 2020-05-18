18.05.2020 - 00:02 |
‘Karanlıkta uyuyun sağlığınızı koruyun’
Kovid-19 salgını, hastalıklardan korunmada güçlü bağışıklık sistemine sahip olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.
İmmün sistemi olumlu biçimde etkileyen önemli faktörlerin başında karanlıkta uyumak olduğunu söyleyen İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, “Uygun ortamda en az 7 saat uyumak vücutta melatonini artırıyor. Bu hormon; bağışıklık sistemi, kanser, hipertansiyon ve şeker dahil pek çok hastalığın önlenmesine yardımcı oluyor” dedi.
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.