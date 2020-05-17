Karantina Adası’nda restorasyon

TÜRKİYE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 155 yıl önce salgın hastalıklarla mücadele merkezine dönüştürülen, Urla’ya bağlı Karantina Adası’ndaki 16 yapının restorasyonu için ihale açtı. Dünyada tescil edilmiş üç karantina adasından biri olan 323 bin metrekarelik bir alana sahip Urla Karantina Adası’nın restorasyon ihalesi 16 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Büyük Tahaffuzhane Binası ve Küçük Tahaffuzhane Binası, 1. grup kültür varlığı olarak tescilli, diğerleri 2. grup kültür varlığı olarak tescilli olmak üzere, toplam 16 adet yapının aslına uygun olarak restore edilecek.

150 yıl hizmet

Karantina Adası, ölümcül hastalıkların Osmanlı topraklarına girişini önleyerek, Anadolu insanının sağlığını korumada önemli bir görev üstlenmiştir. Yaklaşık 150 yıl boyunca hizmet veren Urla Karantina Adası, 1950 yılına kadar işlevini sürdürmüştür. 1955 yılında Karantina Hastanesi yapılmıştır. 1986-2014 yılları arasında Urla Devlet Hastanesi olarak hizmet vermiştir.

Urla’ya hizmet yağdı

30 ilçede yol ve altyapı yatırımlarını kesintisiz sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla’da da tarihi adımlar atıyor. İlçeye son 4 ayda 30 bin ton asfalt serildi, yaklaşık 15 kilometrelik yol baştan sona yenilendi. İZSU Genel Müdürlüğü ise içme suyu ve kanal yatırımlarına hız verdi. Gülbahçe Mahallesi’ndeki yaklaşık 24 milyon liralık altyapı çalışmalarında önemli mesafe kaydedildi. Gülbahçe ve Karapınar mevkilerindeki 59 kilometrelik kanalizasyon, 7.6 kilometrelik terfi, 3.2 kilometrelik yağmur suyu hattı ve 2 kilometrelik dere ıslahını içeren çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir, üreticileri de unutmadı. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nden tarhana, Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden Anneler Günü’nde dağıtılmak üzere sardunya alımları yaptı.