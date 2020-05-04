‘Karantinada yumurta tüketimi arttı’

Yumurta üreticileri ve sektör temsilcileri, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşın yumurta tüketiminin arttığını belirtti. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, dünyayı etkisi altına alan kovid-19’un yumurta ihracatına olumsuz yansıdığını söyledi. Girit, “Bizim kişi başı tüketimimiz yıllık 220 civarında bunun da çok büyük bir kısmı kahvaltıda oluyor. ‘Evde kal’ çağrılarıyla yumurta diğer öğünlerde de kullanılmaya başlandı. Kek, börek, tatlı yaptık ve bunların hepsinde yumurta kullandık. Şu anda talepte yüzde 25’lik bir artış olduğunu söylemek mümkün” d,ye konuştu.

İç piyasa dengeledi

Ekiz Yumurta Satış Direktörü Ümit Gönen de koronavirüs sürecinde iç piyasadaki satışlarının yüzde 25 arttığına değindi. Gordo Yumurta Satış Müdürü Zafer Gürlüoğlu da, “Firma olarak yumurta satışları yüzde 20’nin üzerinde arttı. Son yıllarda Türkiye’nin iç tüketiminde bir düşüş söz konusuydu. Bu dönemde fiyatlar bir miktar arttı ama nedeni girdi maliyetlerinden kaynaklandı. İhracatta yaşanan düşüşü iç piyasayla dengeledik” dedi. l aA