Karantinadaki binalar düzenli ilaçlanıyor

Turgutlu Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Ekipler, söz konusu bu alanlarla birlikte karantina altına alınan binalarda da hijyeni sağlıyor. Tehlike tamamen ortadan kalktığı güne kadar çalışmalara vermeden devam edeceklerini belirten Başkan Çetin Akın, “İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.