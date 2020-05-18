18.05.2020 - 00:02 |
KARBEM’de sınav temposu
Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime geçen Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), sınav takvimlerinin açıklanmasıyla birlikte tempoyu yükseltti.
Branş öğretmenleri WhatsApp üzerinden soru çözüm grupları oluşturdu, evlerinde çözmeleri için hazırlanan ücretsiz deneme sınavları da öğrencilere dağıtılıyor. KARBEM’de ücretsiz eğitim alan gençlerin sınavlardaki başarılarıyla dikkat çektiğini belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Onların bu başarıları önce ailelerini, sonra da bizleri çok mutlu ediyor. Çocukların azmi ve kararlılıkları görülmeye değer. Bizlere düşen de onları sonuna kadar desteklemek. Karabağlar Belediyesi, her koşulda yanlarında olmaya devam edecek. Tüm çocuklarımıza gelecek ay yapılacak sınavlarda başarılar diliyorum” dedi.
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