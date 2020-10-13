‘Kardeşin yanında’

Pamukkale Belediyesi, yapımında sona geldiği Seyir Tepesi Kent Şehir Ormanı’nda yer alan dev horoz heykelini Azerbaycan’ın bayrak renkleriyle ışıklandırıldı. Belediye Başkanı Avni Örki, haklı mücadeleye destek verdiklerini söyledi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, birçok sivilin ölümüne yol açılmasının ardından kardeş belediye Bakü’de bulunan Azerbaycan 1 No’lu Uşak Evi’ne ve bu evde yaşayan çocuklara mektup yazdı, onların yanında olduğunu vurguladı.