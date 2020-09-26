Kardeşlere iş ödülü

Sarıhan kardeşler, yılın en iyi küçük çaplı perakende firması kategorisinde, ABD merkezli “Stevie Uluslararası İş Ödülleri” bronz ödülünü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da almaya hak kazandı. Sarıhan kardeşler 2016 yılında kurdukları sitesinde, “internetten ucuz alışveriş” yerine “kaliteli hizmet ile özel alışveriş” anlayışıyla hizmet verdiklerini söyledi, “Kadın çiftçilerimize de destek oluyoruz” diye konuştu.