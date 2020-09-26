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    26.09.2020 - 00:02 |

    Kardeşlere iş ödülü

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunu Esra ve Melis Sarıhan kardeşler, baskasindarama.com adlı e-ticaret girişimlerindeki başarıyı, üst üste aldıkları ödülle taçlandırdı.

    Kardeşlere iş ödülü

    Sarıhan kardeşler, yılın en iyi küçük çaplı perakende firması kategorisinde, ABD merkezli “Stevie Uluslararası İş Ödülleri” bronz ödülünü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da almaya hak kazandı. Sarıhan kardeşler 2016 yılında kurdukları sitesinde, “internetten ucuz alışveriş” yerine “kaliteli hizmet ile özel alışveriş” anlayışıyla hizmet verdiklerini söyledi, “Kadın çiftçilerimize de destek oluyoruz” diye konuştu.

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