Kardeşlere mektup

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçenin 14 kardeş şehrinin yetkililerine, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir dayanışma mektubu gönderdi. İnsanlığın zor bir süreçten geçtiğini belirten Günel, kardeş şehir ilişkilerinin böylesi günlerde daha güçlü hale geleceğini vurguladı. Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce, ilçenin kardeş şehirleri olan Makedonya’nın Gjorce Petrov, Almanya’nın Marl ve Oberursel, İrlanda’nın Drogheda, Ukrayna’nın Cherkasy, Yunanistan’ın Samos, Romanya’nın Sinaia, ABD’nin Monterey, Lübnan’ın El-Mina, Bosna Hersek’in Bihac, Gürcistan’ın Batum ve Kosova’nın Prizren kentleriyle iş birliğiyle bu yıl kültürel etkinlikler düzenlenmesi planlanmıştı. Bu etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi. Başkan Günel, “Bu süreçte bir araya gelemesek bile, iletişimimiz devam edecek ve bu zor günleri atlattıktan sonra tekrar sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyacağız” dedi.