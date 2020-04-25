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    25.04.2020 - 00:04 |

    Kardeşlere mektup

    Kardeşlere mektup

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçenin 14 kardeş şehrinin yetkililerine, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir dayanışma mektubu gönderdi. İnsanlığın zor bir süreçten geçtiğini belirten Günel, kardeş şehir ilişkilerinin böylesi günlerde daha güçlü hale geleceğini vurguladı. Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce, ilçenin kardeş şehirleri olan Makedonya’nın Gjorce Petrov, Almanya’nın Marl ve Oberursel, İrlanda’nın Drogheda, Ukrayna’nın Cherkasy, Yunanistan’ın Samos, Romanya’nın Sinaia, ABD’nin Monterey, Lübnan’ın El-Mina, Bosna Hersek’in Bihac, Gürcistan’ın Batum ve Kosova’nın Prizren kentleriyle iş birliğiyle bu yıl kültürel etkinlikler düzenlenmesi planlanmıştı. Bu etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi. Başkan Günel, “Bu süreçte bir araya gelemesek bile, iletişimimiz devam edecek ve bu zor günleri atlattıktan sonra tekrar sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyacağız” dedi.

    6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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