Kardeşlik projesi!

Manisa Salihli’deki Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu’nun Müdürü Yakup Ateş, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki kırsal Yalankoz Mahallesi’ndeki ilkokulla kardeş okul projesini hayata geçirdi. Ateş, sağlık çalışanı eşi Gülizar Ateş (37) ile birlikte Diyarbakır’a gelerek Yalankoz İlkokulu’nu ziyaret etti. Ateş çifti, beraberinde getirdiği 2 projektör, bilgisayar, yazıcı, yaş gruplarına göre kitap setleri, akıl oyunları, kırtasiye ürünleri, hikaye kitapları ve çeşitli hediyeleri de okul yöneticilerine teslim etti.



‘Çok mutluyuz’



Eşiyle birlikte mutluluk içinde kente geldiğini söyleyen Yakup Ateş, “Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çocuklardaki o gülücükleri gördüğümüzde en büyük mutluluğu hissediyoruz. Amacımız, Türkiye’deki kardeşlik bağlarını güçlendirmek” dedi. Gülizar Ateş de, “Köy okulunda yaşadım ve okudum. Onların zorluklarını ve şartlarını çok iyi biliyorum. Buraya geldikten sonra çocukların yüzündeki ve gözlerindeki mutlulukları gördükçe sevindim” diye konuştu. Projeye destek veren öğretmen Yahya Kamçı ise, “İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaşmak, onları belirlemek ve çözüm bulma konusunda beraber hareket edeceğiz” ifadesini kullandı.