Kare kare fedakarlık

İnsanların virüsle savaşı daha iyi anlayabilmeleri için bu tarihi dönemi kayıt altına almak istediğini belirten Çoban, “Fotoğrafları görenler, o olayın içinde olduklarını hissettiklerini söylediler. Beni en çok heyecanlandıran, bundan 50 yıl sonra da insanlar neler yaşadığımızı, nasıl bir ortamda çalıştığımızı görebilecek” dedi.



500 fotoğraf çekti



Doktordan temizlik personeline kadar hastane çalışanlarının yoğun mesaisini gözler önüne seren Çoban, hastane işleyişini bozmadan 500’ün üzerinde fotoğraf çekti.



Koronavirüs salgını ilk başladığında sağlık çalışanları olarak zorluk yaşadıklarını sözlerine ekleyen Çoban, şöyle devam etti:



Her gün izolasyon

“Yeni bir virüsle karşı karşıyaydık ve hastaları nasıl yönlendireceğimiz konusuna hakim değildik. Sistemimizi oturttuktan sonra tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte pandemi servisinde özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Ailem farklı bir semtte yaşıyor. Onlarla çok fazla görüşemiyorum. Nöbetten sonra kendimi izolasyona bırakıp ondan sonra görüşmeye çalışıyorum” diye konuştu.