Karesi elektriği güneşten alıyor

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın projeleri arasında yer alan Güneş Enerji Santrali (GES) elektrik üretmeye başladı. Davutlar Mahallesi’nde 1 MW gücünde kurulan güneş enerji santrali 4 yıl boyunca belediye kasasından para çıkmadan kendi kendini amorti ederek, üretim yapacak. 4 yıl sonunda da elde edilmeye başlayacak olan gelir belediye kasasına kalacak.

Belediyeye gelir

Üretime başlayan GES’te incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Belediyenin asli görevlerinin yanında gelir getirici hizmetlerde yapmak lazım. Çünkü belediyenin geliri ne kadar yüksek olursa halkına vereceği hizmeti daha fazla olur. Üretime başlayan GES 1 MW’lık bir projeydi. Bunu 5 MW çıkarma şansımız var. Enerji tesisimiz ileriki planlamada Karesi Belediyemize güzel bir gelir olacak. Buradan elde edeceğimiz gelirle tesisin kurulum kredisini de ödemiş olacağız. Yaklaşık bir 4 yıllık süre içinde buraya harcanan gider, belediye kasasından çıkmadan ödenmiş olacak. Hep geleceği planlıyoruz. Güçlü ve güzel bir belediyemiz olsun istiyoruz” diye konuştu.