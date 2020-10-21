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    21.10.2020 - 00:02 |

    Karesi’den gönül eli

    “Karesi’de kimse kendini yalnız hissetmeyecek” sloganıyla çalışmalarına yön veren Başkan Dinçer Orkan’ın talimatıyla ilçede ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların yardımına koşuluyor.

    Karesi’den gönül eli

    2020’nin ilk 9 ayında 2 bin 810 vatandaşa 48 bin sosyal market kartı yardımı yapıldı. Bin 493 vatandaşa Sosyal Market’ten ikinci el kıyafet yardımında bulunuldu. Büyükşehir’den gelen 1530 erzak kolisi ailelere dağıtılırken, 408 öğrenciye okul kıyafeti, kırtasiye, eşofman ve spor ayakkabısı verildi. 136 aileye 47 ton kömür ulaştırıldı. Ramazan ayında 189 aileye 18 bin 200 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara medikal malzeme desteği sağlandı.

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