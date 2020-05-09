09.05.2020 - 00:04 |
Karesi’den tapu müjdesi geldi
BALIKESİR’DE yapımı hızla devam eden Yeni Karesi Konutları’nın yaklaşık yüzde 70’inin satışı gerçekleşti.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Konutların tapu işlemlerine Ocak ayından itibaren başlanacak. 31 Temmuz 2021 anahtar teslim tarihli konutlar, hızlı giden yapım aşaması dolayısıyla planlanan tarihten önce bitecek. Konutlarda, 2+1 dairelerin 209 bin liradan, 3+1 dairelerin ise 265 bin liradan başlayan fiyatlarla satışları devam ediyor” diye konuştu. l F. EMRAH ERDOĞAN DHA
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