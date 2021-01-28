Karesi’ye bitki serası

Serada, park ve bahçelerde kullanılmak üzere bölgenin iklimine uyum sağlayan gül, servi, taflan gibi yaklaşık 50 bitki türü yetiştiriliyor. Başkan Dinçer Orkan, “Bitki üretim tesisi ile ağaç, çalı ve mevsimlik grubu olmak üzere çok çeşitli bitki türünü de yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hem istediğimiz her türlü bitkiyi üreteceğiz hem de ciddi anlamda tasarruf elde edeceğiz” dedi.