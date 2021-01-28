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    HaberlerEge Haberleri Karesi’ye bitki serası
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    28.01.2021 - 00:01 |

    Karesi’ye bitki serası

    Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ek Hizmet Binası’nda kurduğu bitki üretim tesisi ile park ve yeşil alanlarda kullanılan bitkileri yetiştirmek için düğmeye bastı.

    Karesi’ye bitki serası

    Serada, park ve bahçelerde kullanılmak üzere bölgenin iklimine uyum sağlayan gül, servi, taflan gibi yaklaşık 50 bitki türü yetiştiriliyor. Başkan Dinçer Orkan, “Bitki üretim tesisi ile ağaç, çalı ve mevsimlik grubu olmak üzere çok çeşitli bitki türünü de yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hem istediğimiz her türlü bitkiyi üreteceğiz hem de ciddi anlamda tasarruf elde edeceğiz” dedi.

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