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    08.09.2020 - 00:04 |

    Karikatürler pandemiyi anlatacak!

    Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Eflatun Nuri anısına başlattığı yarışmada başvurular devam ediyor

    Karikatürler pandemiyi anlatacak!

    Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin dördüncü kez düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması başlıyor. Organizasyon Komitesi, yeni bir dünya düzeni yaratan Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki yarışma konusunu pandemi olarak belirledi. Eğitim, sağlık, eğlence gibi akla gelen her konuda, yaşamın her alanında salgının yol açtığı etkilerin yaşandığını kaydeden Başkan Abdül Batur, “Yerel yöneticiler, sağlık çalışanları, emniyet güçleri ve daha pek çok görev ve yetkide bulunan kimseler olarak, hastalığın teşhis ve tedavisinden, alınan önlemlerin denetlenmesine kadar olan süreçte önemli roller üstlenerek canla başla çalışıyoruz. Bu yarışmayla istedik ki bir sanatçı gözüyle pandemiye bakalım” dedi. Profesyonel ya da amatör her yaştan çizer, 14 Aralık’a kadar eserlerini e-posta yoluyla iletebilir. Ödüller, 10 Ocak 2021’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin lira para ödülü verilecek.

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