08.08.2020 - 00:00 |
Karşıya geçeceklerdi
İzmir’in Urla ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan’a geçme hazırlığında olan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Urla Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. l AA
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.