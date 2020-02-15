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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka 3’te 3 istiyor
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    15.02.2020 - 00:00 |

    Karşıyaka 3’te 3 istiyor

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta son iki maçını kazanarak Play Off hattına dönen Karşıyaka, bugün iç sahada Fatsa Belediyespor önünde 3’te 3 yapmaya çalışacak.

    Karşıyaka 3’te 3 istiyor

    Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 13.30’da başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 lira olarak açıklandı. Kaf Kaf’ta sarı kart cezalısı Harun dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Grupta 34 puanla rakiplerinden maçı eksik olmasına rağmen 5. sırada bulunan yeşil kırmızılı ekipte hafta içinde de Kemerspor 2003 deplasmanına çıkacaklarını hatırlatan teknik Direktör Soner Tolungüç, “9 gün içinde 3 maç oynayacağımız zorlu periyoda giriyoruz. Taraftarımız önünde kayıp yaşamak istemiyoruz” diye konuştu.

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