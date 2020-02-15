Karşıyaka 3’te 3 istiyor

Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 13.30’da başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 lira olarak açıklandı. Kaf Kaf’ta sarı kart cezalısı Harun dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Grupta 34 puanla rakiplerinden maçı eksik olmasına rağmen 5. sırada bulunan yeşil kırmızılı ekipte hafta içinde de Kemerspor 2003 deplasmanına çıkacaklarını hatırlatan teknik Direktör Soner Tolungüç, “9 gün içinde 3 maç oynayacağımız zorlu periyoda giriyoruz. Taraftarımız önünde kayıp yaşamak istemiyoruz” diye konuştu.