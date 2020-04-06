BİST89.5530,05EURO7,27-0,17USD6,72-0,17ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka, atıklar için evden çıkmıyor
    ABONE OL
    06.04.2020 - 00:01 |

    Karşıyaka, atıklar için evden çıkmıyor

    Karşıyaka Belediyesi, daha önce sadece seyyar atık getirme merkezlerinde toplanan elektrikli ve elektronik atıklar için yeni bir kampanya başlattı.

    Karşıyaka, atıklar için evden çıkmıyor

    Pek çok kişinin tedbir amaçlı olarak evde kalmaya özen gösterdiği bu süreçte, e-atıklar talep doğrultusunda adreslerden alınmaya başlandı. Karşıyakalılar, 363 13 31 / 248 numaralı telefonu arıyor ve randevu tarihi ayarlanıyor. Belirlenen gün ve saatte başvuru sahibi tarafından kapı girişine bırakılan atıklar, belediye ekiplerince alınarak lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim ediliyor. Yetkililer, ilerleyen süreçte diğer türdeki atıklar için de evlerden toplama çalışmalarının olacağını belirtti.

    Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldıCorona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için
    Otomobilden müzik çaldı, balkonda göbek attılarDenizli’de bir vatandaş otomobilden müzik çaldı. Evde Kal çağrısına uyan vatandaşlar ile balkonda göbek attı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    E-Devlet'ten ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske dağıtımı kimlere kaç tane veriliyor?

    E-Devlet'ten ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske dağıtımı kimlere kaç tane veriliyor?

    Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

    Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

    Sağlıkçılar için virüs sitesi

    Sağlıkçılar için virüs sitesi

    Malatya'da corona virüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi

    Malatya'da corona virüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi

    Sıradaki Haber