Karşıyaka, atıklar için evden çıkmıyor

Pek çok kişinin tedbir amaçlı olarak evde kalmaya özen gösterdiği bu süreçte, e-atıklar talep doğrultusunda adreslerden alınmaya başlandı. Karşıyakalılar, 363 13 31 / 248 numaralı telefonu arıyor ve randevu tarihi ayarlanıyor. Belirlenen gün ve saatte başvuru sahibi tarafından kapı girişine bırakılan atıklar, belediye ekiplerince alınarak lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim ediliyor. Yetkililer, ilerleyen süreçte diğer türdeki atıklar için de evlerden toplama çalışmalarının olacağını belirtti.