Karşıyaka bir sevda

Sezon başında antrenörlüğe Ufuk Sarıca’yı getiren ve kadrosunu da baştan aşağı yenileyerek ING Basketbol Süper Ligi’yle FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda harikalar yaratan Pınar Karşıyaka’nın Genel Menajer’i Selim Çınar, Milliyet Ege Spor Servisi’nin konuğu oldu. Spor Müdürümüz Mehmet Demirtaş’a samimi açıklamalarda bulunan Çınar, “Beni ben yapan sıfatların hepsine, Karşıyaka’da sahip oldum. O yüzden Karşıyaka benim için her zaman özel bir yer” diye konuştu.

Karşıyaka Spor Kulübü’ndeki maceranız nasıl başladı?



Karşıyaka Spor Kulübü bünyesinde 19. sezonumu geçiriyorum. 2001 yılının ağustos ayında Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde öğrenci iken fanatik bir Karşıyakalı olarak sık sık maçlara giderdim. O sezon Karşıyaka’nın başantrenörü Mete Babaoğlu ile tanıştım ve maceram o anda başladı. Örneğin maçlarda anons yapacak birisini arıyorlardı, “Ben yaparım” diyerek o işe de atıldım. Yaptığım her işten keyif almak için uğraştım ve güzel anılar biriktirdim. Örneğin o dönemler federasyon anons için özel bir metin göndermiyordu. Bir müsabaka sırasında, Hakem yanıma gelerek seyircileri sakinliğe davet edecek bir anons yapmamı istedi. Ben de ne anonsu yapacağımı bilmiyordum. Salonun duvarında yazan ‘Spor Dostluk Kardeşlik ve Barıştır’ yazısını gördüm ve anonsu bu şekilde yaptım. Ayrıca gönüllü istatistikçi olarak geldiğim kulüpte birkaç yıl sonra tercümanlık görevini üstlendim. Ardından yabancı oyuncuların menajerliğini, takım menajerliğini ve idari menajerlik görevlerini de üstlendim. 2013 senesinde de genel menajer oldum. Yıllar hem beni hem de Karşıyaka’yı çok başka noktalara taşıdı. Büyüklerimden öğrendiğim bir şey vardı. Yaptığın iş ne olursa olsun sahiplenmek. Ben de Karşıyaka Kulübü’nde ne iş yaptıysam, hepsini sahiplenerek yaptım. Biz zor dönemleri geride bıraktık. Ben öğrenci olarak geldiğim bu kulübün içerisinde okulumdan mezun oldum, burada askerlik görevimi yaptım, buradayken evlendim, burada baba oldum. Beni ben yapan sıfatların hemen hepsine Karşıyaka’da sahip oldum.

Turgay Büyükkarcı’nın basketbola diğer branşlardan daha fazla ilgi gösterdiği söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Başkanımız Turgay Büyükkarcı kulübün her dalına el atarak tüm branşları düzeltme gayesinde. Bunun için çıktığı yolda kimi zaman birlikte oldukları ile gerek fikir gerekse de yol ayrılıkları yaşadı, ancak o Karşıyaka hayallerinden vazgeçmedi. Basketbolu, futbolu, voleybolu kısacası her spor branşını ayrı seviyor ve hepsiyle tek tek ilgileniyor. Kulübün içinde ilk bulunduğum zamandan bu zamana kadar başkanlar genellikle önce basketbol şubesinin başında olup daha sonra kulüp başkanlığına gelmiştir. Dolayısıyla kulüp başkanı olan kişilerin sizin sorduğunuz gibi basketbol odaklı olmaları aslında çok da sürpriz değil. Turgay Başkan da basketbola ilgisi olan birisi. Gerçekçi olmak gerekirse futbolda 3. Lig, kadın voleybolda 2. Lig’deyiz ve Altyapı patentli sporcularla mücadele etmeye çalışıyoruz. Basketbol ise Karşıyaka adına ayrı bir marka değerine sahip.

Ufuk Sarıca ile çok iyi bir grafik yakaladınız. Sezon başında bu başarıyı bekliyor muydunuz?



Ufuk Sarıca, hangi takımın başında olursa olsun, başarı beklentisi hep en üst seviyede olur. Türk basketbolu için çok değerli bir isim. Biz de elbette Ufuk Sarıca’nın gelişiyle birlikte yükseliş yaşayarak takımımızın başarılı olacağını düşünüyorduk. Ancak yeni kurulmuş bir ekip olduğumuz için bu kadar kısa sürede kaynaşmış olmak ve başarı yakalamak, o heyecanları tekrar yaşatmak elbette ayrıca mutluluk verici. Neticede Ufuk Sarıca, kısa zamanda takımı çok iyi bir yere taşımayı başardı. Bu sezon elde edilen başarıların yanı sıra maç bittikten sonra yaşanan sevinç bile çok başka. Bu zamana kadar böyle bir aile ortamına rastlamadım diyebilirim. Burada her oyuncu birbiriyle senelerdir tanışıyormuş gibi bir samimiyeti çok kısa sürede yakaladı. Saha dışı yakalanan bu güzel ortam sahaya da yansıyor ve beraberinde başarı geliyor. Umarım Ufuk Hoca’yla kazandığımız zaferlerin devamı ve yenileri gelecektir.



Karşıyakalı taraftarlardan yeterli desteği aldığınızı düşünüyor musunuz?



Karşıyaka taraftarı basketbolu seven ve bilen bir taraftar. Özellikle hedef maçlarda salonu dolduruyorlar ve tüm takıma yoğun ilgileri var. Taraftarların göstermiş oldukları destek ve ilgi sayesinde oyuncular semte çok daha çabuk alışıyorlar. Ancak bazen bilet fiyatlarını yüksek bulduklarını dile getiriyorlar. Keşke salonumuz biraz daha büyük olsaydı da kademeli olarak bilet fiyatları belirleyebilseydik diye düşünüyorum. Bilet fiyatlarına tepki gösterenlerin belki kombine almaya yönelebileceklerini düşünüyorum. Bir taraftarın kulübüne yapacağı en güzel destek kombine almasıdır. Bunun yanı sıra bilet bulamadıklarından yakınan taraftarlar da oluyor. Bilet bulamadıkları maçlar şüphesiz ki ilginin en yüksek olduğu maçlarımız oluyor. Haliyle diğer maçlara oranla daha fazla talep oluyor. Ben taraftarımızın her maça aynı ilgiyi göstermesini arzuluyorum.



Göztepe uzun yıllar özlem duyduğu stadına kavuştu. Bu konuda düşüncelerin nelerdir?

Öncelikle İzmir adına çok sevinçliyim. Çünkü İzmir senelerden bu yana tesis ve stat sıkıntısı yaşıyor. Yaşanan bu sıkıntıyı çözmek tek başına kulüplerimizin yapabileceği bir iş değil. İzmir’de bulunan kurumlar sorumluluktan kaçmadan İzmir kulüplerinin stat ve tesis çabalarına destek vermelidir. Şehrimizde bulunan kurumlar ve kulüpler birbirine destek olmalıdır. Kulüplerin ismi her zaman başkanların ve yöneticilerin isimlerinden önce gelir. Göztepe, Karşıyaka, Altay, Buca, Menemen, Altınordu dönüşümlü olarak elde var olan statlarda maç oynuyor. İzmir gibi bir şehirde çok daha iyi tesis ve stat olması gerekiyor. Bu köklü kulüplere tesis ve stat kazandırmak hepimizin önceliği olmalı. Kulüplerimiz siyasetten bağımsızdır. Öte yandan Atatürk Stadı senelerdir kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. Elimizde var olan statlar da bakımsız ve kötü durumda. Bir an önce kulüplerimize tesis kazandırmalıyız. Göztepe’ye yapılan bu stat kesinlikle İzmir’i yükseltecek bir değer oldu. Şu an Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı’nın ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in dostane ilişkileri var. Aralarındaki bu güzel ilişki İzmir adına çok olumlu bir hava oluşturuyor. Göztepe’nin evine kavuşması Karşıyaka’nın da stadının yapım sürecini hızlandıracaktır.



Karşıyaka ve basketbolun bir arada anılmasındaki en büyük etken nedir?



Karşıyaka, çok büyük bütçelere sahip olmamasına rağmen düşük bütçelerle sürprizler yaşatan bir takım olma özelliğine sahip. Her takıma kafa tutabilecek ve her takımı yenebilecek güce sahip olduğunu defalarca ispatlamıştır seneler içerisinde. Basketbolu İstanbul hegemonyasından kurtardığı, İzmir’e ve Türk sporuna heyecan kattığı kanısındayım. Ayrıca gerçekten basketbol seyircisi olan Karşıyaka taraftarı kendisini kabul ettirmiştir. Onların vermiş olduğu desteği her zaman hissediyoruz. Basketbol Karşıyaka ismiyle bütünleşerek bir kültür haline gelmiştir. Bu kültürü semtin her yerinde görmek mümkün. Örneğin sahilimizde bulunan basketbol potalarına her yaştan insan gelerek basketbol oynuyor. Birçok gencin hayali Karşıyaka formasıyla parkeye çıkmak. Karşıyakalıların basketbolu ve takımımızı bu kadar fazla benimsemesi basketbolu ve Karşıyaka’yı güçlendirmektedir. İnsanlar maçlara gelmeyince üzülüyorlar. Her maçı izlemeye çalışıyorlar. Bence bunlar, Karşıyaka ve basketbolun büyümesi ve güçlenmesi için çok önemli şeyler.

Altyapımız güzel işlere imza atıyor



Altyapımız her geçen gün iyileşiyor. Kamp dönemlerinde daha önce denemediğimiz farklı bir formata sahip çalışmalar yapmaya başladık. Diyetisyenler ve psikologlar sporcularımızla birebir ilgileniyorlar. İyi birey ve sağlıklı bireyin nasıl olması gerektiği hakkında panellerde bilgiler aktarılıyor. Şu an altyapımız Emrah Akman önderliğinde umut verici ve güzel işlere imza atıyor. Tabi ki her branşta olduğu gibi basketbolda da tesis başarıyı doğrudan etkiliyor. Yeterli tesislerin sağlanması halinde altyapımızın daha çok gelişerek daha büyük başarılar elde edeceğini düşünüyorum.





‘Ufuk Sarıca, bu camianın en değerli ismi’



Uzun soluklu Pınar Karşıyaka kariyerinizde sizi en çok etkileyen isim kim oldu?



19 yıllık süreçte birçok kişiyle çalışma fırsatı buldum. Tek bir isim verme şansım varsa bu Ufuk Sarıca’dır. Sarıca, Karşıyaka’yı başka bir boyuta taşıdı. Takımımız ve kulübümüz adına çok özel bir insan olduğunu düşünüyorum. Onunla aynı ortamda çalışma fırsatı bulmak büyük bir şans. Ondan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Karşıyaka tarihinin en değerli isimlerinden bir tanesi kuşkusuz Ufuk Sarıca’dır. Onun tekrar buraya dönmesi camiayı yeniden ayaklandırdı. Kısa sürede takımımızın ritim yakalayıp başarıya koşmasında en büyük paylardan birisi kuşkusuz Ufuk Sarıca’ya aittir.

