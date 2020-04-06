06.04.2020 - 00:07 |
Karşıyaka Çarşı kapatıldı!
Karşıyaka İlçe Hıfsızsıhha Kurulu’nun kararıyla uzun süredir kalabalık görüntüleriyle dikkat çeken Karşıyaka Çarşısı kapatıldı. Karşıyaka Çarşısı’nın giriş ve çıkışlarına barikatlar kuruldu. Yoğun insan girişine kapatılan çarşıda işyeri bulunmayan, konuta ulaşım için bölgede yaşamayan vatandaşlar dışında giriş çıkışlara izin verilmeyeceği öğrenildi. Çarşının Karşıyaka Vapur İskelesi yönünden girişlere barikatlar konuldu, sınırlı sayıda kişinin giriş çıkışına izin veriliyor.
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