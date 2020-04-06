BİST89.5530,05EURO7,27-0,28USD6,73-0,07ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka Çarşı kapatıldı!
    ABONE OL
    06.04.2020 - 00:07 |

    Karşıyaka Çarşı kapatıldı!

    Karşıyaka Çarşı kapatıldı!

    Karşıyaka İlçe Hıfsızsıhha Kurulu’nun kararıyla uzun süredir kalabalık görüntüleriyle dikkat çeken Karşıyaka Çarşısı kapatıldı. Karşıyaka Çarşısı’nın giriş ve çıkışlarına barikatlar kuruldu. Yoğun insan girişine kapatılan çarşıda işyeri bulunmayan, konuta ulaşım için bölgede yaşamayan vatandaşlar dışında giriş çıkışlara izin verilmeyeceği öğrenildi. Çarşının Karşıyaka Vapur İskelesi yönünden girişlere barikatlar konuldu, sınırlı sayıda kişinin giriş çıkışına izin veriliyor.

    Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldıCorona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için
    Otomobilden müzik çaldı, balkonda göbek attılarDenizli’de bir vatandaş otomobilden müzik çaldı. Evde Kal çağrısına uyan vatandaşlar ile balkonda göbek attı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    E-Devlet'ten ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske dağıtımı kaç tane kimlere veriliyor?

    E-Devlet'ten ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske dağıtımı kaç tane kimlere veriliyor?

    Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

    Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

    Sağlıkçılar için virüs sitesi

    Sağlıkçılar için virüs sitesi

    Malatya'da corona virüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi

    Malatya'da corona virüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi

    Sıradaki Haber