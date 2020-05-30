30.05.2020 - 00:03 |
Karşıyaka dayanışması
Pandeminin yarattığı ekonomik ve sosyal sıkıntılara karşı ‘dayanışma ruhu’ ile mücadele eden Karşıyaka Belediyesi, iki aylık süreçte ihtiyaç sahiplerine binlerce erzak paketi ulaştırdı. Ekmek ve sütün yanında kuru üzüm ve kolonya gibi farklı ürünlerin de bulunduğu 11 bin 877 adet paket dağıtıldı. Ayrıca, 126 bin adetten fazla ekmek ve çeşitli tüketim malzemeleri dağıtıldı.
Koronavirüsle mücadele sürecinde sosyal yardım çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Cemil Tugay “İlk günden bu yana, özellikle maddi zorluk yaşayan yurttaşlarımıza ve 65 yaş üzerinde olan büyüklerimize imkanlarımız ölçüsünde çeşitli yardımlar sağladık. Bu yardımlarda hayırsever yurttaşlarımızın da değerli katkıları var. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. En büyük gücümüz olan dayanışma ruhumuzla, tüm zorlukları aşacağımıza inanıyoruz” dedi.