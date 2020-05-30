Karşıyaka dayanışması

Koronavirüsle mücadele sürecinde sosyal yardım çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Cemil Tugay “İlk günden bu yana, özellikle maddi zorluk yaşayan yurttaşlarımıza ve 65 yaş üzerinde olan büyüklerimize imkanlarımız ölçüsünde çeşitli yardımlar sağladık. Bu yardımlarda hayırsever yurttaşlarımızın da değerli katkıları var. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. En büyük gücümüz olan dayanışma ruhumuzla, tüm zorlukları aşacağımıza inanıyoruz” dedi.