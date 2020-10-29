Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ne gelip, Karşıyaka Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Tesisteki yenileme çalışmalarını yakından takip eden Yaşar, Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı’dan bilgi aldı. Tesiste futbolcularla da bir araya gelen Yaşar, “Bu sezon inşallah şampiyon olursunuz” dedi. Feyhan Yaşar’ın sözlerine karşılık futbolcular hep bir ağızdan, “Karşıyaka evimiz, Selçuk Yaşar babamız” tezahüratında bulundu. Bu tezahürat karşısında Feyhan Yaşar’ın duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

Kaf Kaf, Cizre’yi ağırlıyor

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta son olarak deplasmanda Yalovaspor’u 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Karşıyaka, bugün evinde 16. sıradaki Cizrespor’la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak 6. hafta maOğuzhan Uğurlu yönetecek. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle stadyuma seyirci alınmayacak. Yeşil kırmızılı takımda kırmızı kart cezalısı sağ bek İlyas forma giyemeyecek. Teknik Direktör Soner Tolungüç, rakibi küçümsemeden galibiyet arayacaklarını dile getirdi. Öte yandan Karşıyaka’dan yapılan açıklamada yapılan son testler sonucu takımdan bir futbolcu ve bir antrenörün koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve izolasyonlarının başladığı duyuruldu.