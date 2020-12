Karşıyaka sen çok yaşa

19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü bu yıl pandemi gölgesinde de olsa her zamanki gibi büyük bir gurur ve heyecanla kutlanıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da sosyal medya hesaplarından, “Yaşam biçimi, düşünce yapısı, özgürlüğü ve özgünlüğü ile insan mozaiğinin en güzel resmedildiği kenttir Karşıyaka. 19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü kutlu olsun!” mesajı ile birlikte, 19 Aralık’a özel olarak hazırlanan bir video paylaştı.



Çalışmalarına günler öncesinden başlanan video için Karşıyaka Belediyesi’nin halk oyunları eğitmenleri ilçenin farklı noktalarında Karşıyaka Zeybeği oynadı.



Genel Sanat Yönetmenliği’ni Ahmet Diker’in yaptığı videonun müziği de Ege Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuarı Öğretim Görevlisi Tarkan Erkan’ın katkılarıyla hazırlandı.



Karşıyaka’nın güzelliklerini, ruhunu ve kimliğini yansıtan görüntüler; Haluk Işık’ın yazdığı ve Yüksel Ünal’ın seslendirdiği şiirle taçlandırıldı.

Anlamlı video kısa sürede binlerce izleyiciye ulaştı ve büyük beğeni aldı.



Selçuk Yaşar paylaşımı



Karşıyaka Spor Kulübü, her yıl 19 Aralık’ta kutlanan 19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü dolayısıyla Onursal Başkan Selçuk Yaşar’ın yazdığı “Hayatım” kitabından bir alıntı yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Selçuk Yaşar’ın şu sözlerine yer verildi: “Çok güzel, cennet gibi bir yer olan eski Karşıyaka’da yetişen her gençlik kuşağı, atadan gelen bir duyguyla koyu KSKli olur. Bundan doğal bir şey düşünülemez. Çünkü bu camia gerçekten, hatıralarını dededen toruna akıtan bir dinamik heyecanı taşımıştır. Bu bakımdan ilk kuruculardan itibaren camiaya gönül ve destek veren tüm büyüklerimizi, gelmiş geçmiş tüm sporcu ve taraftarları, şimdi mücadele veren kuşakları gönülden kucaklıyor ve koyu KSKli bir camia evladı olarak bağrıma basıyorum.”