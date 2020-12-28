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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka test sonuçlarını bekliyor
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    28.12.2020 - 00:01 |

    Karşıyaka test sonuçlarını bekliyor

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta devrenin bitimine 2 maç kala zirvenin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Karşıyaka’da, 8 futbolcunun koronavirüse yakalanması camiayı endişelendirdi.

    Karşıyaka test sonuçlarını bekliyor

    Testi pozitif çıkan isimler izolasyon altına alınarak tedavileri sürerken, yeşil kırmızılılar gergin bir şekilde bugün belli olacak yeni PCR testlerinin sonuçlarını bekliyor.

    Kaf Kaf, çarşamba günü Osmaniyespor deplasmanında vaka sayısı artmazsa en az 5 oyuncudan daha yoksun olacak. Takımdaki vakalar artıp lig kadrosundaki negatif faal profesyonel futbolcu sayısı 14’ün altına düşerse Futbol Federasyonu’nun koronavirüs salgınında belirlediği talimatlar gereği devre arasına kadar kalan Osmaniyespor ve 6 Ocak’taki Erbaaspor maçlarının ertelenme ihtimali bulunuyor. Federasyon, ligin ikinci yarısında ise virüs salgını nedeniyle sahaya en az 9 kişiyle çıkamayan takımlara hükmen mağlubiyet verecek.

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