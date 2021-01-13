Karşıyaka topbaşı yaptı

Yeşil kırmızılılarda koronavirüse yakalanıp izolasyon süreçleri devam eden Erdoğan, Caner, Mustafa Çalışkan ile sakatlığı ve izolasyon süreci süren Burak antrenmanlara katılamıyor. Sakatlığı nedeniyle ilk yarının son maçında forma giymeyen Mustafa Aşan da bugün antrenmana çıkacak. Kaf Kaf’ın devre arasında Antalya’da kamp yapıp yapmayacağıyla ilgili kararı yönetim verecek.