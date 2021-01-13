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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka topbaşı yaptı
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    13.01.2021 - 00:00 |

    Karşıyaka topbaşı yaptı

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta ilk yarıyı zirvenin 6 puan gerisinde, 29 puanla Play Off barajında tamamlayan Karşıyaka, ikinci yarı hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde başladı.

    Karşıyaka topbaşı yaptı

    Yeşil kırmızılılarda koronavirüse yakalanıp izolasyon süreçleri devam eden Erdoğan, Caner, Mustafa Çalışkan ile sakatlığı ve izolasyon süreci süren Burak antrenmanlara katılamıyor. Sakatlığı nedeniyle ilk yarının son maçında forma giymeyen Mustafa Aşan da bugün antrenmana çıkacak. Kaf Kaf’ın devre arasında Antalya’da kamp yapıp yapmayacağıyla ilgili kararı yönetim verecek.

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