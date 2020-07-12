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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka voleybolda Yazıcıoğulları dönemi
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    12.07.2020 - 00:00 |

    Karşıyaka voleybolda Yazıcıoğulları dönemi

    Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde yeni sezona iddialı başlamayı hedefleyen Karşıyaka, daha önce anlaştığı A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın eski çalıştırıcısı Reşat Yazıcıoğulları’yla resmi sözleşme imzaladı.

    Karşıyaka voleybolda Yazıcıoğulları dönemi

    Ay yıldızlı ekipte 10 yıl aralıksız olarak başantrenörlük yapıp millilerimizle 2003 yılında Avrupa ikinciliği yaşayan Yazıcıoğulları için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven ile şube yöneticileri katıldı. Reşat Yazıcıoğulları’nı 3 yıllığına resmen Karşıyakalı yapan imzaların atılmasının ardından konuşan Başkan Turgay Büyükkarcı, “Karşıyaka voleyboluna hizmet eden, yaşayan veya hayatını kaybetmiş herkese, başta Serkan Ergüven olmak üzere göstermiş oldukları vizyon ile tüm voleybol şubesine, bu vizyonu daha ileriye götürecek, gerçek bir ekol olmamızı sağlayacak hamleyi yapmamıza olanak sağlayan hocamıza teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Yaşar Üniversitesi’ne destekleri sebebiyle de sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, “Hem Türk voleyboluna yaptığı katkılar, hem de Karşıyaka voleyboluna yapacağı katkılar için Reşat Yazıcıoğulları’na teşekkür ediyorum. Başarıyı yakalayacağından hiç şüphemiz yok” dedi. Reşat Yazıcıoğulları ise, “Elimizden gelenin en iyisini çok çalışarak, disiplinli çalışarak, en baştan organize olarak yapacağız” ifadelerini kullandı.

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