Karşıyaka zincir kırmak istiyor!

Yeşil kırmızılılar, son 6 sezonda çıktığı ikinci devrelerin ilk müsabakalarında 3 puanı bir arada göremedi. Son olarak 1. Lig’de mücadele ettiği 2013-14’te evinde Şanlıurfaspor’u 1-0 yenerek ikinci yarıya zaferle başlayan Karşıyaka, daha sonraki yıllarda devre arasından çıktığı maçlarda 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.