26.01.2021 - 00:00 |
Karşıyaka zincir kırmak istiyor!
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta perşembe günü Isparta 32 Spor’u konuk edecek Karşıyaka, ikinci yarılara galibiyetle başlayamama serisini sonlandırmayı hedefliyor.
Yeşil kırmızılılar, son 6 sezonda çıktığı ikinci devrelerin ilk müsabakalarında 3 puanı bir arada göremedi. Son olarak 1. Lig’de mücadele ettiği 2013-14’te evinde Şanlıurfaspor’u 1-0 yenerek ikinci yarıya zaferle başlayan Karşıyaka, daha sonraki yıllarda devre arasından çıktığı maçlarda 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.