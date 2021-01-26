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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka zincir kırmak istiyor!
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    26.01.2021 - 00:00 |

    Karşıyaka zincir kırmak istiyor!

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta perşembe günü Isparta 32 Spor’u konuk edecek Karşıyaka, ikinci yarılara galibiyetle başlayamama serisini sonlandırmayı hedefliyor.

    Yeşil kırmızılılar, son 6 sezonda çıktığı ikinci devrelerin ilk müsabakalarında 3 puanı bir arada göremedi. Son olarak 1. Lig’de mücadele ettiği 2013-14’te evinde Şanlıurfaspor’u 1-0 yenerek ikinci yarıya zaferle başlayan Karşıyaka, daha sonraki yıllarda devre arasından çıktığı maçlarda 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

     

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