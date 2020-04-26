Karşıyaka’da büyük değişim beklemede

Karşıyaka Belediyesi, sağlıktan spora, kentsel tasarımdan eğitime kadar farklı alanlardaki pek çok projeyi salgının sona ermesiyle birlikte hayata geçirmeye hazırlanıyor. Açılışları ertelenen ‘Cumhuriyet Mahallesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ ile ‘Kanser Danışma Merkezi’, salgın sonrasında hizmete sunulacak ilk projeler olacak. İhale aşamasına gelen Mutfak Sanatları Akademisi’nin kuruluş çalışmaları hızla devam ettirilecek, merkezde aşçılık ve mutfak konusunda eğitimler verilecek. Zübeyde Hanım Mahallesi’nde uluslararası ekolojik bina sertifikası için başvurusu yapılan, doğada öğrenme anlayışıyla tasarlanmış, çatı bahçesi de olan çevre dostu bir anaokulu kurulacak. Daha sonra aynı modül ile farklı mahallelerde iki anaokulu daha inşa edilecek.

Ön proje hazırlıkları başlatılan Kent Tarihi Müzesi’nin kuruluşu da salgın sonrasında gerçekleşecek. Ayrıca ilerleyen süreçte; taziyeevi, cemevi, pazar yeri, iki havuz, buz pateni pisti ile yeni mahalle merkezi gibi diğer önemli projeler de uygulamaya konulacak.



Halk için çalışıyoruz

Proje ve yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Cemil Tugay, “Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getireceğiz. Karşıyaka Çarşısı’nın revizyonu için Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile başlatılan çalışmalar da devam edecek.



Bir AVM’de aradığınız, bulduğunuzda mutlu olduğunuz ne varsa bunları Karşıyaka Çarşısı’nda gerçekleştirmek için bir plan yapıyoruz. Hem görüntü ve fonksiyonda hem kullanışlılıkta farklı bir çarşı olacak. Yaptığımız hizmetlerin kalitesini artırmak, daha yaşanabilir bir kent yaratmak, yeşil alanların rehabilitasyonu ve artırılması, yeni parkların yapılmaya başlanması gibi konularda çalışmalarımız var. Halktan alınan vergileri en akıllıca şekilde kullanıp onlara hizmet olarak döndürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.