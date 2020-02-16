Karşıyaka’da Doğukan gürledi

Karşıyaka ağır bir zeminde rakibi Fatsa Belediyespor karşısında oyun felsefesini sahanın her yerinde baskı üzerine kurmuştu. Önde çift forvet Hakan Kuş ve Doğukan’ı oynatıp, kenar oyuncuları sağda Namık ve solda Özgür ile ataklar geliştirdi. Orta alanda Mustafa Aşan ve Muhammet Fatih mücadele yönünden çok başarılıydılar. Hakikaten büyük güç sarf ettiler. Topu kazandıkları anda hızlı ve dikine oynayıp, Hakan Kuş ve Doğukan’la topu buluşturmayı amaçladılar. İlk yarının ortasından itibaren yüksek özgüven ve fizik gücünü sahaya yansıtıp maçın hakimi oldular. 33. ve 45. dakikalar arasında 4 net gol pozisyonu yakaladı. 43. dakikada Hakan Kuş getirdi, Namık boş kaleye vurdu. Sol bek Zihni boş kaleden topu çıkardı, direğe çarpıp sakatlandı. Fatsa kalesini tam anlamıyla ablukaya aldı. Tek eksik goldü. Fatsa Belediyespor gol atmaktan çok yememeyi düşündü. İkinci yarıda Fatsa oyunu dengeledi ve kendi alanından çıkmaya başladı. Dönen topların sahibi oldu. Kaleci Erdoğan, önce Ufuk’un ve sonra da Fatih’in mutlak gol vuruşlarını kurtardı. Daha sonra Karşıyaka rakip alanda pozisyonlar aramaya başladı. Hücumda en güçlü olduğu defans arkası toplarını kullanmaya başladı ve 3 net pozisyon yakaladı. Fatsa Belediyespor kalecisi Ömürcan’ın başarılı performansı gole müsade etmedi. Karşıyaka’nın baskısı o kadar çok artmıştı ki, halk tabiriyle, “Bu güneşe kar dayanmaz”dı. Öyle de oldu. Doğukan 72. ve 89. dakikada attığı 2 şahane golle takımını 2-0 öne geçirdi. Karşıyaka adına pozitif olan maç boyunca oyun disiplininden taviz vermemesi oldu. Bu kadar enerjik oyun yapısına fark yaratan oyuncuları Doğukan ve Hakan Kuş’un etkili oyunu eklenince, Kaf Kaf’ın galibiyeti kaçınılmazdı. Elbette bu yağmurlu havada desteğini esirgemeyen müthiş seyircisinin de pozitif katkısı ve sevinci görülmeye değerdi. Geçen haftaki ifademi tekrarlıyorum. Karşıyaka’nın hem oyuncuları hem de oyunu gelişiyor. Aldığı bu galibiyetle puanını 37’ye çıkarıp büyük bir avantaj elde ettiler.



BAL’da pazar mesaisi



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta lider Çiğli Belediyespor, bugün evinde saat 14.00’te Torbalıspor’la karşılaşacak. Grupta İzmirspor, Yalovaspor deplasmanında terleyecek. Son sıradaki Bucaspor, Ödemiş’te Küçükyalı Yelken’i konuk edecek. Ligde 8. Grup’ta lider Bergama Belediyespor, Salihli Belediyespor’u konuk edecek. Saat 14.00’te başlayacak maçlarda Ege ekiplerinin programı şöyle: Aliağa Futbol-Sökespor, Aydın Yıldızspor-Sandıklıspor, Manisa Sanayispor-Gönen Bld, Bigadiç Bld-Bornova Yeşilova, Bolvadin Bld-Yunus Emre Bld, Ayvalıkgücü Bld-Bölmespor, Ortaca Bld-Sarayönü Bld, Manavgat Bld-Çal Bld, Denizli Sarayköyspor-Yatağanspor.