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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da edebiyat buluşmaları sürüyor
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    08.05.2020 - 00:03 |

    Karşıyaka’da edebiyat buluşmaları sürüyor

    Karşıyaka’da edebiyat buluşmaları sürüyor

    Karşıyaka Belediyesi’nin, edebiyat kuramcısı Funda Sakaoğlu Eryek’in yönetiminde gerçekleşen “Kitap Kulübü” buluşmaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında online platforma taşındı. Kulüp bu ay, 22 Mayıs saat 10.00 ve 29 Mayıs saat 19.00’da toplanacak. Buluşmalarda, İngiltere’nin en önemli yazarlarından biri olarak gösterilen Matt Haig’in “Zamanı Durdurmanın Yolları” kitabı tartışılacak. 22 Mayıs’ta https://meet.google.com/pfy-gxrn-oxb bağlantısı, 29 Mayıs’ta ise https://meet.google.com/zbo-tnpe-pgv bağlantısı ile toplantılara giriş yapılacak. Cep telefonu ve tabletlerden ise Hangouts Meet uygulamasını indirerek katılım sağlanabilecek.

    ‘Kitap Kulübü’ projesi ile okuma alışkanlığının artmasına katkı sağlamayı ve toplumda kitap sevgisini artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Cemil Tugay “Karantina günlerinde, hem nitelikli hem de keyifli zaman geçirmek isteyen herkesi toplantılarımıza bekliyoruz” dedi.

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