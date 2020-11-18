Karşıyaka’da etkinlikler durdu

Amatör spor kulüplerin kullandığı tüm tesislerin de yer aldığı açıklandı. Belediye binasına girişlerde daha sıkı önlemler alacak olan Karşıyaka, etkinlik ve sportif faaliyetlerine ara verdi. Kurslar, dersler, toplantı ve etkinlikler durduruldu. Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçede pozitif vakalarının arttığını duyurdu, “Personel dönüşümlü çalışacak. Belediyede fazla hasta olduğu için değil, sizlerin sağlığı için alıyoruz. Tüm Türkiye’de sağlık hizmetleri önemli sıkıntılar yaşıyor. Maske takmaya ve sosyal mesafeye mutlaka riayet etmeliyiz. Hepimiz üzerimize düşeni yaparsak en az hasarla atlatacağız” dedi.