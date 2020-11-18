BİST1.260-2.57EURO9.140.03USD7.690.00ALTIN466.03-0.42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da etkinlikler durdu
    ABONE OL
    18.11.2020 - 00:04 |

    Karşıyaka’da etkinlikler durdu

    Karşıyaka Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ek önlemler aldı, sosyal tesisleriyle, spor tesislerini kapattı.

    Karşıyaka’da etkinlikler durdu

    Amatör spor kulüplerin kullandığı tüm tesislerin de yer aldığı açıklandı. Belediye binasına girişlerde daha sıkı önlemler alacak olan Karşıyaka, etkinlik ve sportif faaliyetlerine ara verdi. Kurslar, dersler, toplantı ve etkinlikler durduruldu. Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçede pozitif vakalarının arttığını duyurdu, “Personel dönüşümlü çalışacak. Belediyede fazla hasta olduğu için değil, sizlerin sağlığı için alıyoruz. Tüm Türkiye’de sağlık hizmetleri önemli sıkıntılar yaşıyor. Maske takmaya ve sosyal mesafeye mutlaka riayet etmeliyiz. Hepimiz üzerimize düşeni yaparsak en az hasarla atlatacağız” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kaza yapınca yakayı ele verdiler

    Kaza yapınca yakayı ele verdiler

    SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

    SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

    Yunanistan'dan F-35 hamlesi

    Yunanistan'dan F-35 hamlesi

    Son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirildi mi, hangi saatler arasında? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri...

    Son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirildi mi, hangi saatler arasında? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri...

    Sıradaki Haber