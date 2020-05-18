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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da gerginlik
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    18.05.2020 - 00:00 |

    Karşıyaka’da gerginlik

    Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Belediye ile iplerimiz kopuk. Beklediğimiz desteği göremiyoruz” dedi. Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, “Gerçekler, yalan beyanlarla değiştirilemez” çıkışını yaptı

    Karşıyaka’da gerginlik

    Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kulübe bekledikleri desteği vermediğini belirtti ve sitem etti. Büyükkarcı, “Bugüne kadar onlardan aldığımız nakdi yardım 117 bin lira, o da bizim kulüp bütçemizin binde 3’üne tekabül ediyor. Belediyenin bütçesi olmayabilir ama altyapı tesislerinden faydalanmak istedik, o da olmadı. Şu an iplerimiz kopuk, görüşmüyoruz. Güçlü bir Karşıyaka Belediyespor organizasyonu içindeler” dedi.

    ‘Açık oturuma hazırım’

    “Karşıyaka’nın en büyük markası, Karşıyaka Spor Kulübü’dür” diyen Turgay Büyükkarcı, “Belediye Başkanı Cemil Tugay bir konuğu geldiğinde Karşıyaka forması hediye eder. Belediyespor forması hediye etmez. Demek belediyenin de en önemli markası Karşıyaka. Çiğli Belediyesi ve Bornava Belediyesi’nden aldığımız desteği onlardan alamıyoruz. İstediği zaman, istediği yerde açık oturuma hazırım. İnşallah kulübün ne kadar büyük marka olduğunu anlayıp destek olurlar” açıklamasını yaptı.

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