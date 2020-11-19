Karşıyaka’da kentsel  dönüşümü hızlandıracak karar

Karşıyaka Belediyesi, 1985- 2002 yılları arasında inşa edilmiş binaların kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak örnek bir karara imza attı. Bu binaların yenilenmesinin önünü açmak için yaklaşık bir yıl önce harekete geçen belediye, uzman ekipler tarafından yapılan analizler ve çalışmalar sonucunda hazırlanan plan notunu önce kendi meclisi, ardından da İzmir Büyükşehir meclisinde onaylattı. Buna göre; 2002 yılından önce kat sıkıştırılarak inşa edilmiş olan ve kat sayısı yürürlükteki imar planlarında belirlenenden 1 fazla olan mevcut yapılar, kat sayıları korunarak yenilenebilecek. Kat yüksekliği 2.85 metreyi geçemeyecek, batar/asma kat yapılamayacak.

Öncü oldu

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen depremin, bina güvenliği konusunun önemini çok acı şekilde hatırlattığına dikkat çeken Başkan Cemil Tugay, “Yaptığımız düzenlemeyle hiçbir şekilde yeni bir hak vermiyoruz, ilave kat hakkı tanımıyoruz. Sadece, vatandaşımızın kazanılmış hakkını koruyoruz. Bu kararın bina yenileme çalışmalarına büyük ivme kazandıracağına inanıyoruz” dedi. Büyükşehir Meclis Üyesi ve Karşıyaka Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Nilüfer Bakoğlu Aşık da, “Kat sayısının düşmesi dönüşümün önüne engel koyuyordu. Biz Karşıyaka’da bu engeli kaldırıp İzmir’e öncülük etti” diye konuştu.