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    24.08.2020 - 00:02 |

    Karşıyaka’da sempozyum

    Karşıyaka Belediyesi, bilimin ışığında geçmişten geleceğe ayna tutmak ve kentin yazılı belleğini oluşturmak amacıyla, bu yıl üçüncü kez “Karşıyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu” düzenleyecek.

    Karşıyaka’da sempozyum

    Pandemi nedeniyle başvuru süresi 15 Eylül’e kadar uzatılırken, sempozyum planlandığı gibi 25-27 Kasım günleri arasında gerçekleştirilecek. Başkan Dr. Cemil Tugay, “Amacımız; kentimizin geçmişten günümüze kadar olan birikimlerini ve geleceğini bilimsel bakış açısıyla değerlendirmek, yazılı bir bellek oluşturmak ve yeni nesillere aktarabilmektir. Değerli akademisyenler, bilim, edebiyat, kültür ve sanat insanları ile araştırmacıları sempozyuma katılmaya davet ediyoruz” dedi.

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