23.04.2020 - 00:00 |
Karşıyaka’da Soner Hoca kalacak
Karşıyaka’da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Teknik Direktör Soner Tolungüç, yuvada kalmaya sıcak bakıyor.
Yeşil kırmızılılarda olağan kongrede yeniden aday olmaya hazırlanan Başkan Turgay Büyükkarcı’nın yola uzun yıllar birlikte devam etmek istediğini açıkladığı Tolungüç, “Başkanımıza güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. Sözleşmem bitecek ama benim de kafamdan farklı bir şey geçmiyor” dedi.
BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.