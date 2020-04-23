Karşıyaka’da Soner Hoca kalacak

Yeşil kırmızılılarda olağan kongrede yeniden aday olmaya hazırlanan Başkan Turgay Büyükkarcı’nın yola uzun yıllar birlikte devam etmek istediğini açıkladığı Tolungüç, “Başkanımıza güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. Sözleşmem bitecek ama benim de kafamdan farklı bir şey geçmiyor” dedi.