Karşıyaka’dan 80 bin liralık yeni destek

İzmir Yardım Platformu, Karşıyaka Dayanışma Platformu’nda kayıtlı olan evi mühürlenmiş depremzedelere 80 bin liralık nakdi yardımda bulundu. 80 bin lira, her birine 5’er bin lira olmak üzere 16 depremzedeye dağıtıldı.



40 aileye yardım



Deprem sonrası mağduriyet yaşayarak yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar ile yardım etmek isteyen vatandaşları bir araya getirmek amacıyla; Zeynep Copcu, Kerem Copcu, Cem Karas ve Çiğdem Karas tarafından kurulan İzmir Yardım Platformu, bugüne kadar yaklaşık 40 aileye destek olarak 6 aylık ev kiralarını karşıladı. İhtiyacı olan ailelere ise eşya temin etti. Ayrıca MİSİAD Belçika Temsilciliği’nin de geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Dayanışma Platformu’na yaptığı destekte aracı oldu. Platform hakkında bilgi veren Zeynep Copcu, “Gerek Whatsapp, gerek İnstagram’dan bize ulaşan ihtiyaç sahibi ailelerinin bilgilerini alıyoruz. İhtiyaçlarını öğreniyoruz. Bize ulaşan yardım etmek isteyen kişiler var. Bu kişileri, aileler ile buluşturuyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan ve yardım etmek için hazır bekleyen 50-60 ailenin varlığı bizim bu platformu daha da hevesle sürdürmemizi sağlıyor. Bu zor günleri dayanışma ile birlik olarak atlatacağız” diye konuştu.