Karşıyaka’dan arıcılık hamlesi

Karşıyaka Belediyesi, yerelde kalkınmaya katkı sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yamanlar ve Sancaklı köylülerine yönelik arıcılık eğitimleri gerçekleştirecek. Her iki bölgede de arıcılık faaliyetlerini yaygınlaştırmayı ve katma değeri yüksek arı ürünleri ile ekonomik kalkınma sağlamayı amaçlayan program, yaklaşık bir yıl sürecek. Programla, mevcutta arıcılıkla uğraşan vatandaşın teknik bilgi ve becerisi geliştirilirken, yeni arıcılar da yetiştirilmiş olacak.

‘Bölgede potansiyel yüksek’

Eğitim programı sonunda, yeni kurulan Sancaklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üzerinden katma değeri yüksek arı ürünlerinin üretim ve satışının yapılmasını hedeflediklerini aktaran Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Yamanlar ve Sancaklı’da arıcılık potansiyeli oldukça yüksek. Verilecek eğitimler sayesinde yerelde sürdürülebilir kalkınma için önemli bir adım atmış olacağız” dedi.