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    17.11.2020 - 00:01 |

    Karşıyaka’dan iki önemli karar

    Karşıyaka’dan iki önemli karar

    Deprem gündemiyle olağanüstü toplanan Karşıyaka Belediye Meclisi, iki önemli karara imza attı. Karşıyaka’daki binaların güçlendirilmesi, yenilenmesi ve Karşıyaka’nın depreme hazır hale getirilmesi amacıyla ‘Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca depremde hasar oluştuğu belirlenen yapılar için belediyeden alınması gereken bina proje suretlerinin vatandaşa ücretsiz olarak verilmesi de onaylandı. Bu kararın, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden onay alındıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi. Başkan Cemil Tugay, “Bakanlık ve Büyükşehir ile uyum içerisinde bütün binaların yenilenmesi koşuluyla yola çıkacağız” dedi.

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