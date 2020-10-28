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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’dan sanal para hamlesi
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    28.10.2020 - 00:00 |

    Karşıyaka’dan sanal para hamlesi

    Karşıyaka Spor Kulübü, özel bir sanal para alım-satım platformuyla anlaşma gerçekleştirdi.

    Karşıyaka’dan sanal para hamlesi

    Karşıyaka taraftarlarının kullanımına sunulacak sanal paralarla yapılacak alışverişlerde kulübe gelir sağlanacağı belirtildi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, “İnanıyoruz ki bu tür iş birlikleri hem Karşıyaka’nın hem de bizi takip edecek tüm spor kulüplerinin finansal olarak çok daha iyi seviyelere gelmesine büyük katkıda bulunacak. Çıkaracağımız sanal paraların tamamının taraftarlarımız tarafından ilgi görmesi durumunda, 100 milyon liranın üzerinde bir gelire ulaşma potansiyeli olan bir projeye başlıyoruz. Taraftarlarımız kulüplerine destek olsunlar; her zaman yaptıkları gibi bir kez daha camialarına sahip çıksınlar” dedi.

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