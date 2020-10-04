04.10.2020 - 00:04 |
Karşıyakalı miniklere açıkhavada eğitim
Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan anaokulları ve yuvalar, gerekli hijyen koşullarının yaratılmasının ardından açıldı.
Atölye çalışması şeklindeki 10 öğrenci sınırlamalı ücretsiz dersler, merkezlerin bahçesinde açık havada gerçekleştiriliyor. Dersler her gün sabah 09.30-12.30 ve öğleden sonra 13.30-16.30 saatleri arasında iki oturum şeklinde yapılıyor.
Ahmet Piriştina Anaokulu bahçesi, Kardelenler Anaokulu bahçesi, Karşıyaka’nın Filizleri Anaokulu bahçesi, Mavibahçe Karşıyaka’nın Filizleri Anaokulu bahçesi ve Bilim Müzesi’ne kayıtlar devam ediyor.