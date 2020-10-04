Karşıyakalı miniklere açıkhavada eğitim

Atölye çalışması şeklindeki 10 öğrenci sınırlamalı ücretsiz dersler, merkezlerin bahçesinde açık havada gerçekleştiriliyor. Dersler her gün sabah 09.30-12.30 ve öğleden sonra 13.30-16.30 saatleri arasında iki oturum şeklinde yapılıyor.

Ahmet Piriştina Anaokulu bahçesi, Kardelenler Anaokulu bahçesi, Karşıyaka’nın Filizleri Anaokulu bahçesi, Mavibahçe Karşıyaka’nın Filizleri Anaokulu bahçesi ve Bilim Müzesi’ne kayıtlar devam ediyor.