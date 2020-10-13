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    13.10.2020 - 00:02 |

    Karşıyakalılardan dayanışma örneği

    Karşıyakalılardan dayanışma örneği

    Karşıyaka Dayanışma Platformu çatısı altında buluşan STK’lar ve Belediye, karsiyakadayanismasi.org adresli internet sitesi üzerinden ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri bir araya getirmeye başladı.

    Proje kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar; nakdi destek, erzak, kırtasiye malzemesi, hasta yatağı, psikolojik destek, elektrik ve su fatura ödemesi, burs, bilgisayar ve tablet gibi pek çok farklı kalemde yardım talebinde bulunulabiliyor. Vatandaşların başvuruları gerekli kontroller yapıldıktan sonra; rumuzu, talep türü, yaşadığı mahalle, iş ve sosyo-ekonomik durumu ile birlikte internet sitesinde güncel olarak listeleniyor. Yardımda bulunmak isteyen gönüllü kişi veya kuruluşlar da yine aynı telefon ve site üzerinden dayanışmaya katılıp listeden dilediği talebi karşılıyor.

    Karşıyaka Dayanışma Platformu’nu ‘Bir Karşıyaka projesi’ olarak tanımlayan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Maddi olarak küçük görünen bir yardım bile, zor durumdaki bir vatandaşımızın yuvasını aydınlatabilir, bir çocuğun geleceğini değiştirebilir.  Dayanışmamızı hep birlikte çığ gibi büyütmeye çağırıyoruz” dedi.

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