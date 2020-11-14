Karşıyaka’nın eşitlik planı hazırlanıyor

Karşıyaka Belediyesi Kadın- Erkek Eşitlik Komisyonu ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğinde yerel eşitlik eylem planı hazırlama çalışmaları devam ediyor. Plan kapsamındaki anket çalışmasında; kentteki kadınların eğitim düzeyleri, iş yaşamlarındaki yeri ve yönetimlere katılma oranları araştırılıyor. Ay sonunda düzenlenecek olan danışma kurulu toplantısında da, mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan ve yerel eşitlik eylem planının temelini oluşturacak olan çalıştayla ilgili planlamalar yapılacak. Kadınların sağlık, istihdam, eğitim, katılım, kentsel hizmetler, şiddet sorunları, çözüm önerileriyle birlikte konunun uzmanları, sivil toplum temsilcileri ve resmi kurum temsilcileri tarafından masaya yatırılacak. Kadın- Erkek Eşitlik Komisyonu Başkanı Şevket Balla, kadına yönelik eşitsizliğin arttığı bir dönemde, değişime belediyeden başladıklarını belirtti, “Belediyede görev yapan 39 yöneticinin 22’si kadın. Değişime ve değiştirmeye kendimizden başlıyoruz. Başkanımız Cemil Tugay bu konuda çok duyarlı” dedi.