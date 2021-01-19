Karşıyaka’nın iki bankosu

Takım kaptanlarından Cenk ve attığı 10 golle yeşil kırmızılıların en skorer ismi olan Hakan, oynanan 16 maça da ilk 11’de başladı. Cenk, defansta görev yapmasına rağmen 2 golle takımına skor katkısı verdi. Kaf Kaf’ta birer maçı koronavirüse yakalandıkları için kaçıran Erdoğan ve Metin, 15’er maça çıktı. Sarı kart cezası ve sakatlığı nedeniyle 2 maçı kaçıran Mustafa Aşan, 14 maçta ilk 11’de forma giyerek bu isimleri izledi.