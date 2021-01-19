19.01.2021 - 00:01 |
Karşıyaka’nın iki bankosu
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta 28 Ocak’ta başlayacak sezonun ikinci yarısına tesislerinde hazırlanan Karşıyaka’da stoper Cenk Özbey ve forvet Hakan Kuş, ilk devrede oynanan maçların tamamında 11’de forma giydi.
Takım kaptanlarından Cenk ve attığı 10 golle yeşil kırmızılıların en skorer ismi olan Hakan, oynanan 16 maça da ilk 11’de başladı. Cenk, defansta görev yapmasına rağmen 2 golle takımına skor katkısı verdi. Kaf Kaf’ta birer maçı koronavirüse yakalandıkları için kaçıran Erdoğan ve Metin, 15’er maça çıktı. Sarı kart cezası ve sakatlığı nedeniyle 2 maçı kaçıran Mustafa Aşan, 14 maçta ilk 11’de forma giyerek bu isimleri izledi.