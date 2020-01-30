Karşıyaka’nın yeni kardeşi

Karşıyaka ve Alaşehir belediyeleri, iki kent arasındaki dayanışma ve dostluk ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen ‘kardeş şehir’ protokolüne imza attı.

Karşıyaka ile Alaşehir belediyeleri ‘kardeş şehir’ protokolüne imza attı. İki kent arasındaki dayanışma ve dostluk ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmayı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu imzaladı. “Karşıyakalıların ve İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in selamını getirdik” diyen Başkan Tugay, “İzmir’de, Karşıyaka’da yaşayan bir çok Alaşehirli var. Onların da bu birliktelikten büyük mutluluk duyacağına inanıyorum” dedi.

Karşıyaka’nın kültürüyle, yaşam tarzıyla ve sosyal demokrat yapısıyla Türkiye’nin örneklerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Öküzcüoğlu da, şunları söyledi:

‘Örnek alacağız’

“Bugün Alaşehir bir kardeş belediye ediniyor. Bu sayede Karşıyaka ile sosyal ve kültürel alışverişimizi geliştireceğiz. Bize örnek olmanız bizim için çok önemli. Alaşehir’in tanıtımında da sizlerin büyük katkısı olacağına inanıyoruz.”

Anlaşmayla, önümüzdeki süreçte kültür, sanat, sağlık, eğitim, çevre ve yenilenebilir enerji gibi çok yönlü alanlarda ortak çalışmalar yapılacak.