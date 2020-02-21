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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’ya denizcilik merkezi
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    21.02.2020 - 00:03 |

    Karşıyaka’ya denizcilik merkezi

    Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Bozoğlu ve Genel Müdür İlyas Murtezaoğlu ile bir araya geldi, deniz trafiğini artıracak projeler üzerinde konuştu.

    Karşıyaka’ya denizcilik merkezi

    Birlikte sahil yürüyüşü yapan Tugay, Bozoğlu ve Murtezaoğlu, Haziran ayında başlaması planlanan deniz taksi ve dar gelirli ailelerin çocuklarını denizle buluşturacak olan Denizcilik Eğitim Merkezi projesi başta olmak üzere, alternatif deniz ulaşımı konularında fikir alışverişinde bulundu.

    Midilli’ye sefer başlayacak

    Bozoğlu Tugay’a, İZDENİZ tarafından haziran ayında başlatılacak ve hızlı ulaşım imkanı sağlayacak deniz taksi projesi hakkında bilgi aktardı. Bozoğlu, projenin aksaksız işlemesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti. İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Bozoğlu, nisan ayı içinde Alsancak Limanı ile Yunanistan’ın Midilli Adası arasında seferlere başlamayı planladıklarını da aktardı.

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