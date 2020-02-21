Karşıyaka’ya denizcilik merkezi

Birlikte sahil yürüyüşü yapan Tugay, Bozoğlu ve Murtezaoğlu, Haziran ayında başlaması planlanan deniz taksi ve dar gelirli ailelerin çocuklarını denizle buluşturacak olan Denizcilik Eğitim Merkezi projesi başta olmak üzere, alternatif deniz ulaşımı konularında fikir alışverişinde bulundu.



Midilli’ye sefer başlayacak



Bozoğlu Tugay’a, İZDENİZ tarafından haziran ayında başlatılacak ve hızlı ulaşım imkanı sağlayacak deniz taksi projesi hakkında bilgi aktardı. Bozoğlu, projenin aksaksız işlemesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti. İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Bozoğlu, nisan ayı içinde Alsancak Limanı ile Yunanistan’ın Midilli Adası arasında seferlere başlamayı planladıklarını da aktardı.