Karşıyaka’ya yeni mekan

Arslan ve Bozgan’ı; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Tacettin Bayır, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ve EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam da yalnız bırakmadı.



Zorlu bir dönemde yatırım yapmanın takdir edilmesi gerektiğini belirten Mutlu, “50 çalışan var. Bir çalışan ailesiyle düşünüldüğünde işletme 250-300 kişiye aş sağlıyor görülüyor” dedi. 2400 metrekarelik bir alana yayılan restoran hakkında bilgi veren Arslan da, “Her masanın ortasında etlerin pişirilmesi için özel ızgaralar bulunuyor. Arzu eden müşteri etini çiğ alıp, fındık kabuğu ile yanan ızgaralarda kendi pişirebiliyor. Fındık kabuğu is bırakmıyor ve etin daha lezzetli olmasını sağlıyor. Filtre ve su sistemine sahip bacalar kirlilik yaratmıyor. Ayrıca 125 araçlık otopark, oyun parkları ve kokteyl salonlarımız var” diye konuştu.