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    HaberlerEge Haberleri Kasaba moral buldu
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    16.02.2021 - 00:01 |

    Kasaba moral buldu

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta deplasmanda Pendikspor’a 3-0 yenilerek yara alan Turgutluspor, evinde Tetiş Yapı Elazığspor’u 3-1’le geçerek moral buldu.

    Kasaba moral buldu

    Bu sonuçla puanını 42’ye yükseltip 4. sıraya yükselen kırmızı siyahlılar, Play Off hattındaki yerini tekrar sağlamlaştırdı. Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, seri galibiyetler elde etmeleri gerektiğini belirterek, “Son 3 deplasman maçımızdan puan ya da puanlar alamadık. Artık dışarıda da kazanmalıyız. Seri başlatıp altımızda yer alan rakiplerle aramızı açmalıyız” dedi.

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