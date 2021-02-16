Kasaba moral buldu

Bu sonuçla puanını 42’ye yükseltip 4. sıraya yükselen kırmızı siyahlılar, Play Off hattındaki yerini tekrar sağlamlaştırdı. Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, seri galibiyetler elde etmeleri gerektiğini belirterek, “Son 3 deplasman maçımızdan puan ya da puanlar alamadık. Artık dışarıda da kazanmalıyız. Seri başlatıp altımızda yer alan rakiplerle aramızı açmalıyız” dedi.